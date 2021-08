Vasco encara o Vila Nova para entrar no G4

Após derrotar o Vitória, em Salvador, no último sábado, o Vasco da Gama volta a campo, nesta terça-feira (10), contra o Vila Nova, às 21h30, no Estádio de São Januário. Em 9º lugar com 25 pontos, o Almirante pode figurar pela primeira vez no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B se conquistar os três pontos.

A única atividade cruzmaltina visando o importante confronto foi realizada na tarde terça-feira (9), no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, e foi marcada por trabalhos físicos, técnicos e táticos. Diante do Vila Nova, pela primeira vez no torneio nacional, o Gigante da Colina não poderá contar o artilheiro Germán Cano. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumprirá suspensão contra o Tigre.

“O Cano é o nosso artilheiro, que nos ajuda com gols, então vai fazer muita falta. Ele agrega bastante ao nosso grupo, não apenas dentro de campo, mas fora dele também. Apesar disso, confio bastante no nosso grupo e acredito que o jogador escolhido para substituí-lo vai corresponder”, afirmou o volante Romulo, que voltou a ser titular da equipe vascaína justamente em Salvador, contra o Vitória.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco