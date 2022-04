Vasco empata com Vila Nova na estreia

O Vasco da Gama empatou em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, pela primeira rodada da Série B, na noite de sexta-feira (08), em São Januário. Raniel abriu o placar, mas Arthur Rezende empatou logo em seguida, nos gols marcados na primeira etapa. O resultado deixou o vascaíno na bronca, que gritou sobre “ganhar no Caldeirão” ser obrigação, porém, restaram protestos no fim.

O início da partida deu indícios do que foi a noite em São Januário, que recebeu 17.251 torcedores, gerando mais de R$ 500 mil de renda ao clube. O show, no entanto, ficou somente nas arquibancadas, porque dentro de campo, os jogadores das duas equipes se mostraram nervosos com a estreia.

O clima da torcida em São Januário – Divulgação

O gol logo no início, aliviou a pressão. Nenê cobrou escanteio, e na sobra, Raniel não perdoou. Contudo, não deu tempo de comemorar. Na sequência, Arthur Rezende apareceu sozinho para empatar a partida, em jogada de bola aérea, fantasma do cruzmaltino na temporada passada. Em 2022, é a quarta vez que as redes vascaínas são balançadas em escanteios adversários, do total de 15 gosl sofridos.

O Vasco até marcou o segundo com Edimar, depois que o lateral recebeu livre na área, em boa trama do time de Zé Ricardo. Após três minutos de consulta do VAR, entretanto, Leandro Pedro Vuaden anulou o gol por causa de uma falta de Nenê.

Na segunda etapa, o técnico vascaíno apostou na garotada e promoveu mudanças. Só não agradou Nenê. O camisa 10 foi substituído, olhou em direção a Zé Ricardo, jogando a braçadeira de capitão no chão, em protesto.

A melhor chance de garantir os três pontos na estreia só veio nos acréscimos. Em escanteio cobrado na primeira trave, a bola sobrou para Pec que rolou para Zé Gabriel. O volante estava sozinho, mas desequilibrado, e chutou errado. Fim de jogo, e fim da paciência do vascaíno, que novamente se frustrou. Sobrou para o técnico e o presidente do clube os xingamentos.

Foto: Nenê se estica para cortar um passe adversário. Meia se irritou com substituição – Divulgação / Vasco