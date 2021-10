Vasco empata com o Náutico nos Aflitos

Um empate com sabor de derrota para o Vasco na tarde de hoje (24). Pela 31ª rodada do Brasileiro da Série B, o Vasco empatou com o Náutico por 2 a 2 nos Aflitos, em Recife. O resultado não é nada bom para o Cruzmaltino, que luta para conseguir o acesso.

Mas o torcedor não pode reclamar da falta de emoção. No 1º tempo, Nenê aos 8 minutos e Germán Cano ao 18 minutos abriram 2 a 0 para o Vasco e Vinícius, de cabeça, aos 26 minutos, diminuiu para o Náutico. Na etapa final, Yago, de cabeça, aos 12 minutos, empatou para o Náutico.

O Náutico começou pressionando a saída de bola do Vasco, teve as melhores chances, mas quem saiu na frente foi o time carioca. Nenê aproveitou cochilada do zagueiro Rafael Ribeiro, pegou de primeira de fora da área e surpreendeu o goleiro Anderson.

No segundo gol, um passe de calcanhar quebrou o sistema defensivo do Timbu, e Marquinhos Gabriel cruzou para Cano ampliar.

No segundo tempo só deu Náutico. O Vasco demorou a entrar no jogo, e o time de Hélio dos Anjos soube aproveitar. Após cruzamento de Jean Carlos, o zagueiro Yago subiu livre para empatar.

O time carioca segue em sexto, com 47 pontos, a cinco da zona de classificação para a Série A.