Vasco empata com o Boavista pela 2ª rodada da Taça Guanabara

O Vasco da Gama empatou em 1 a 1 com o Boavista pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O gol vascaíno foi marcado por Raniel, na segunda etapa. Com esse resultado, o time chegou aos 4 pontos na competição. O próximo compromisso da equipe comandada por Zé Ricardo será diante do Nova Iguaçu na próxima quarta-feira (2), às 21h35, em São Januário.

A partida começou movimentada e com muita marcação no meio de campo. O primeiro ataque vascaíno veio aos 24 minutos, Raniel foi lançado, fez o pivô e abriu na direita para Weverton. O lateral vascaíno chegou batendo de primeira e parou na boa defesa do goleiro. Aos 27, Bruno Nazário acionou Raniel na entrada da área, o camisa 9 girou para cima da marcação e arriscou a finalização, que saiu pela linha de fundo. Aos 41, Nenê cobrou falta na entrada da área e acabou parando na boa defesa do goleiro Fernando.

O Vasco voltou ligado para segunda etapa, buscando abrir o placar. A primeira investida vascaína veio no primeiro minuto, Gabriel Pec recebeu pelo meio, carregou até a entrada da área, finalizou firme e parou na defesa do goleiro, que jogou para escanteio. Na cobrança, Nenê mandou para a área e a bola sobrou para Bruno Nazário. O camisa 7 chutou no gol, Raniel chegou desviando de cabeça e a bola explodiu no travessão.

Aos 6, Edimar recebeu na entrada da área, arriscou a finalização cruzada e Gabriel Pec chegou desviando de carrinho e a bola saiu raspando a trave. Aos 9, Nenê recebeu pelo meio, avançou e achou um belíssimo passe para Raniel. O camisa 9 chegou batendo de primeira e abriu o placar. Após o gol, o Vasco começou a administrar as ações do jogo, buscando descer em velocidade ataque.

Aos 38, Wellington Silva achou bom cruzamento para Wandinho. O ataque adversário chegou completando e empatou o jogo: 1 a 1. Aos 45, Figueiredo avançou pelo meio e acionou Getúlio. O camisa 99 chegou batendo de primeira e mandou direto pela linha de fundo. Aos 48, Edimar tabelou com Nenê, invadiu a área e cruzou para Figueiredo. O atacante vascaíno não conseguiu completar e a defesa adversária afastou. No minuto seguinte, Getúlio se antecipou a marcação, bateu firme e parou na boa defesa do goleiro.