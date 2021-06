Vasco e Ponte Preta ficam no empate pela Série B do Brasileiro

Não foi desta vez que o Vasco conseguiu a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Jogando no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o time de São Januário empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta pela segunda rodada da competição.

Após um primeiro tempo regular, em que a equipe da casa dominou, o Vasco conseguiu abrir o marcador aos 10 minutos da etapa final graças a cobrança de pênalti do artilheiro argentino Germán Cano. Mas, a alegria vascaína durou pouco e a Ponte Preta não demorou para igualar o marcador. Três minutos após o gol de Cano, o atacante Renatinho aproveitou sobra de bola para vencer o goleiro Vanderlei.

Depois de empatar com a Macaca nesta rodada e ser derrotado pelo Operário na estreia da competição, o Vasco passou a ocupar a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, somando apenas 1 ponto. Já a equipe de Campinas está na 14ª colocação.

O Vasco volta a entrar em campo pela Série B no próximo sábado (12), quando irá enfrentar o Brasil de Pelotas, novamente fora de casa. Já a Ponte Preta irá visitar o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (11).