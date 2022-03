Vasco e Flamengo se reencontram no Maracanã

Vasco e Flamengo se enfrentam hoje (16), às 20 horas, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual. Por ter feito uma campanha melhor do que o cruzmaltino na Taça Guanabara, o rubro-negro terá a vantagem do empate no confronto geral. Assim, os clubes encerraram a preparação para a partida ontem (15), e devem encontrar o Estádio Mário Filho com as arquibancadas lotadas.

Cerca de 24 mil ingressos, até o fechamento da matéria, já foram vendidos para vascaínos e flamenguistas nos pontos de vendas divulgados pelo time da Colina. Pelo time mandante do certame, o zagueiro Quintero falou da expectativa de entrar no novo gramado do estádio, e que o grupo do Vasco anseia por essa atmosfera.

“É muito importante para a gente esse 12º jogador lá fora. Eu amo jogar para 50 mil, 60 mil pessoas. O grupo tem essa mentalidade, a gente percebe o torcedor vibrando toda hora. Tem vezes que as pernas não dão mais, mas a cabeça está focada. É muito importante para gente esse jogador nº 12 fora do campo”, disse Quintero, que ainda garantiu ser chato na marcação contra Gabigol e Bruno Henrique.

O time de Zé Ricardo, entretanto, deve manter a estratégia do último jogo. Na derrota por 2 a 1, o Vasco recuou e buscou explorar as costas da defesa rubro-negra. Para esta noite, pode ocorrer mudanças em algumas peças no meio-campo, em busca de reduzir o espaço de Arrascaeta. O uruguaio fez a diferença decidindo no primeiro clássico do ano, e será um dos trunfos de Paulo Sousa para garantir a classificação para a final do Estadual.

Além disso, o técnico português terá praticamente força total contra o rival. Somente Léo Pereira, suspenso, e Rodrigo Caio, lesionado, não jogam. O novo zagueiro Pablo treinou com o elenco ontem, e já está regularizado, porém, não deverá ir para esta partida. O defensor que assinou com o Fla no início da semana está sendo preparado para o segundo jogo.