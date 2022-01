Vasco e Flamengo estreiam no mata-mata da Copinha

Hoje será a vez de Vasco e Flamengo entrarem em campo pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem as equipes conheceram seus adversários no mata-mata da competição. O cruzmaltino encara, às 11h, o Joinville/SC, em Santana de Parnaíba. Já o Flamengo pega o Náutico/PE, na Arena Barueri, às 19h30min.

O time de São Januário fechou bonito a fase de grupos. Na noite dessa terça-feira (11), a equipe Sub-20 do Vasco da Gama venceu de virada o SKA Brasil, por 2 a 1, em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo 24 da Copa São Paulo de Juniores, em Santana de Parnaíba (SP). Os gols do Vasco foram marcados por Marlon Gomes e Figueiredo.

No gol que deus números finais, Andrey tabelou com Figueiredo e finalizou no travessão. Figueiredo tentou de cabeça no rebote, mas a bola foi para fora. Aos 45 minutos, veio a virada. Após cruzamento, Vinícius ajeitou para Figueiredo bater de primeira, no canto, fechando o placar.

Já o Flamengo tropeçou na última rodada dos grupos, mas assegurou a liderança. Também na noite desta terça-feira (11) Flamengo e Oeste protagonizaram um jogo eletrizante na terceira rodada do Grupo 29, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Barueri. Após sair perdendo, o Mais Querido foi atrás e buscou o empate em 3 a 3 que lhe garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo para a segunda fase da competição.

No minuto final da partida, o Flamengo vinha sendo superado pelo Oeste, por 3×2. Aos 45 minutos, toda a luta dos meninos foi recompensada. Em bela jogada pela esquerda, Richard tabelou e encontrou Cassiano infiltrando na altura da primeira trave. O atacante finalizou de primeira no alto, sem chance de defesa para o goleiro adversário: 3 a 3.