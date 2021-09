Vasco e Cruzeiro empatam em partida decidida nos acréscimos

Nos últimos minutos da partida, Vasco teve um gol anulado, aos 47, e Cruzeiro empatou, aos 49

No jogo que marcou o retorno da torcida vascaína a São Januário, na tarde deste domingo (19), Vasco e Cruzeiro empataram em 1 a 1, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nenê abriu o placar para o cruzmaltino no primeiro tempo, mas Ramon empatou para a raposa no último lance da partida. Nos acréscimos da etapa final, o vascaíno Daniel Amorim (que havia entrado no lugar de Cano), marcou o segundo do Vasco. No entanto, a arbitragem anulou o gol por entender que houve toque de mão no início da jogada.

Primeiro tempo

O Vasco foi melhor na primeira etapa da partida e só não construiu uma boa vantagem graças a boa atuação do goleiro Fábio, que fez duas grandes defesas em lances de Morato. Na única oportunidade do Cruzeiro em todo primeiro tempo, Thiago foi lançado no ataque, mas chutou para fora, perto da trave do goleiro vascaíno. Após muita insistência, o gol vascaíno saiu em jogada de Morato, que cruzou rasteiro para a área. Cano desviou e a bola bateu na trave. No rebote, Nenê só empurrou para as redes, abrindo o placar.

Segundo tempo

Em desvantagem no marcador, o Cruzeiro precisou sair mais para o jogo na segunda etapa e colocou Vanderlei para trabalhar em lances de bola parada e chutes de longa distância. Mas quem quase ampliou foi o Vasco, com chute de Marquinhos Gabriel do meio da rua, que passou muito perto do gol defendido por Fábio. Na sequência, Nenê cobrou falta na área, Castán desviou de cabeça e obrigou o goleiro Fábio a fazer uma defesa incrível. Nos acréscimos, Daniel Amorim recebeu com liberdade na entrada da área e mandou para a rede. Mas o gol foi anulado pela arbitragem, que viu mão no início da jogada. No lance seguinte, após cobrança de escanteio na área, Ramon empatou o jogo, dando números finais à partida.

Retorno da torcida

O jogo entre Vasco e Cruzeiro marcou o retorno do público a São Januário. Mil ingressos foram disponibilizados para o confronto, mas a partida contou apenas com 309 pessoas nas arquibancadas e teve uma renda de R$34.625. Apesar do pequeno público, o evento teve aglomerações e torcedores sem máscara.

Com o resultado, o Vasco chega aos 34 pontos e aparece em nono lugar na tabela de classificação. Com 31 pontos, o Cruzeiro segue em 13º. Mas vale lembrar que todos os outros nove jogos da rodada ainda serão disputados. Na próxima sexta-feira (24), o Vasco enfrenta o Brusque no Augusto Bauer, às 21h30min. Já o Cruzeiro, recebe o CSA no domingo (26), no estádio Independência, às 16h. Os dois jogos são válidos pela 26ª rodada.