Vasco e CRB empatam em noite de estreias pela Série B

Na estreia de Nenê e do técnico Fernando Diniz, Vasco e CRB empataram em 1 a 1, na noite dessa quinta-feira (16), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cano fez o gol que levou o Cruzmaltino a 33 pontos, ainda longe do G-4. Já o CRB, chegou aos 41 pontos e fecha a zona de classificação.

Primeiro tempo

Nenê mostrou serviço já aos nove minutos, quando cobrou falta com perigo, obrigando o goleiro Diogo Silva fazer grande defesa. No entanto, o Cruzmaltino voltou a apresentar problemas defensivos. Aos 13 minutos Léo Jabá errou uma jogada e, no contra-ataque da equipe alagoana, Diego Torres lançou Nicolas Careca, que penetrou na área e chutou forte para boa defesa de Vanderlei.

Aos 15 minutos, Diego Torres pegou uma sobra em cobrança de escanteio e cruzou para a cabeçada perfeita de Caetano, que mandou a bola para o fundo da rede. No entanto, o árbitro Luiz Flavio de Oliveira, com a ajuda do VAR, anulou a jogada por conta de um impedimento no cruzamento. Após o susto, o Vasco assumiu o controle da partida. Aos 26 minutos Cano exigiu boa defesa de Diogo Silva em um chute. Aos 31 minutos, Andrey chutou, o goleiro deu rebote e Cano quase marcou. Seis minutos depois, Andrey cobrou falta com efeito e a bola passou perto da trave esquerda.

A superioridade do Vasco se refletiu no placar somente aos 48 minutos, quando os cariocas abriram o marcador. Nenê cobrou escanteio, Ricardo Graça pegou o rebote e chutou, Cano desviou e acabou com o jejum de gols que durava dez partidas.

Segundo tempo

O CRB voltou pressionando no segundo tempo e quase empatou aos sete minutos. Diego Torres cobrou falta para a área e Ewerton Páscoa cabeceou para grande defesa de Vanderlei. Apesar de permanecer mais tempo no campo ofensivo, o CRB não conseguia criar boas jogadas. Bem fechado, o Vasco neutralizava as investidas alagoanas. Entretanto pecava no passe para o contra-ataque.

Apesar da dificuldade o Vasco conseguia levar mais perigo, como aos 36 minutos, quando Andrey deixou Gabriel Pec na cara do gol. Mas o atacante não marcou por conta de uma boa defesa de Diogo Silva. Nos minutos finais o Vasco impôs correria nos contra-ataques diante de um dominado CRB. Mas quando tudo indicava o triunfo vascaíno, Bressan aproveitou um apagão da defesa vascaína e com um chute cruzado empatou a partida em 1 a 1.

O Vasco volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (19), às 16h, quando recebe o Cruzeiro em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Já o CRB estará em ação apenas na terça-feira (21), às 19h, no Estádio Bento Freitas, quando enfrentará o Brasil de Pelotas (RS).