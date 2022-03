Vasco divulga início da venda de ingressos para o clássico

O Vasco enfrenta o Flamengo no próximo domingo (6), às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, conta com o apoio da torcida em busca da primeira vitória em clássico, em 2022. Por isso, o clube divulgou o início da venda de ingressos para o jogo válido pela décima rodada da Taça Guanabara. O torcedor pode comprar encontrar os valores dos bilhetes entre R$ 20 e R$ 80, dependendo do setor.

Além disso, sócio torcedor do clube tem direito a 60% de desconto e prioridade na compra do ingresso. A abertura das vendas para sócio acontece iniciou ontem (2). Para o público geral, o começo da comercialização dos bilhetes inicia hoje, tanto presencial, quanto online, a partir das 10 horas, nos pontos de vendas cadastrados dos clubes. Para o torcedor vascaínos, a megaloja e a bilheteira 11 em São Januário estarão operando até às 17 horas de sábado (5).

Setores do Nilton Santos e Valores:

– Norte: Inteira – R$ 50,00; Meia – R$ 25,00; Sócio Gigante – R$ 20,00;

– Oeste Superior: Inteira – R$ 60,00; Meia – R$ 30,00; Sócio Gigante – R$ 24,00;

– Oeste Inferior: Inteira – R$ 80,00; Meia – R$ 40,00; Sócio Gigante – R$ 32,00.

Para entrar no Estádio, será obrigatória a comprovação da vacinação contra a Covid-19, através do passaporte da vacina do Rio de Janeiro, carteira de vacinação, ou aplicativo do ConectSUS.