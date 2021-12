Vasco deve anunciar volta de Zé Ricardo

O Vasco da Gama deve anunciar em breve Zé Ricardo como novo treinador para a temporada 2022. O clube, além do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, vai disputar novamente a Série B do Brasileirão, para tentar o acesso á elite do futebol nacional.

Um forte indício de que Zé, que treinou o clube entre 2017 e 2018, será o novo comandante do clube é um vídeo, gravado pelo presidente Jorge Salgado para um torcedor, no qual o mandatário confirma o acerto. Além disso, Ricardo Gomes, que treinou a equipe em 2011, deverá compor a direção de futebol.

José Ricardo Mannarino (nome de batismo de Zé), treinou o Vasco da Gama em 34 jogos, entre 25 de agosto de 2017 e 3 de junho de 2018. A passagem teve 15 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Ele foi dispensado após derrota por 2×1, em clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Zé Ricardo ainda possui vinculo com seu atual clube, o Qatar SC. A equipe catariana passa por problemas administrativos e o técnico busca romper o vínculo amigavelmente. Na atual temporada, o desempenho em campo não é bom. Somando o campeonato do Catar e a Copa do Catar, são 15 jogos, quatro vitória, quatro empates e sete derrotas.