Vasco derrota o Nova Iguaçu mas perde a liderança

O Vasco superou o time do Nova Iguaçu pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, vencendo por 3 a 2, no Estádio de São Januário, mas perdeu a chance de se manter na liderança pelo saldo de gols. O primeiro tempo foi marcado por uma boa atuação do atacante Gabriel Pec e a parceria com o veterano Nenê. Pec fez muitas jogadas agressivas na área do Nova Iguaçu e aos 5 minutos deu pelo menos uns cinco dribles sensacionais até ser parado com falta. Aos 16 minutos uma jogada de Anderson Conceição que, com um lindo lançamento, achou Pec na área. A bola bateu na mão do defensor e o juiz marcou pênalti. Nenê bateu firme com a confiança de sempre colocando a bola de um lado e o goleiro do outro aos 18 minutos da etapa inicial. Outro que foi destaque no primeiro tempo foi Raniel, que aos 32 minutos tentou encobrir o goleiro Luís Henrique que estava adiantado. O primeiro tempo terminou com a superioridade da equipe vascaína tranquila em campo. O volume de jogo foi ditado pelo Gabriel Pec, Nenê e Edimar.

O técnico Zé Ricardo iniciou o segundo tempo sem fazer modificações no time. Logo aos 7 minutos o atacante Raniel cabeceou uma boa levantada na área pelo zagueiro Ulisses e consegue encobrir o goleiro Luís Henrique do Nova Iguaçu. O segundo gol deixou o Vasco muito ligado e a pressão foi aumentando para a defesa do Nova Iguaçu. O terceiro gol do cruzmaltino não demorou e aconteceu aos 16 minutos. Matheus Barbosa fez um longo e bonito lançamento na esquerda do ataque para o vovô Nenê que foi para dentro da área e após um drible desconcertante em Gilberto, tocou na saída do goleiro adversário. Um golaço do veterano que segue disputando a artilharia do campeonato com seu companheiro Raniel. O técnico Zé Ricardo trocou tirou Bruno Nazário e Juninho, colocando Jhon Sanches e MT. O Nova Iguaçu dfoi reagindo e fez seu primeiro gol com uma boa jogada finalizada pelo atacante Samuel Granada (37 minutos). Nos acréscimos o time da Baixada Fluminense aproveitou mais uma falha da defesa do Vasco e diminuiu o placar para 3 a 2. Novamente Samuel Granada marcou para o Nova Iguaçu.

Com o resultado de 3 a 2 o Vasco perdeu a liderança no saldo de gols e tem Nenê e Raniel como artilheiros do campeonato.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco