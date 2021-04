Vasco derrota o Bangu e sobe na tabela do Carioca

No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Vasco da Gama derrotou o Bangu pelo placar de 4×2 e subiu na tabela do Campeonato Carioca. O cruzmaltino agora soma 10 pontos e é o sexto colocado da competição, a um do Madureira, quarto colocado, primeiro dentro da zona de classificação para as semis. Mas a equipe comandada por Marcelo Cabo tem um jogo a mais.

O Bangu abriu o placar, com Luís Araújo aos 28 minutos da etapa inicial. Ainda no primeiro tempo, o empate dos vascaínos sairia de um pênalti duvidoso. Tiago Reis cobrou mal, mas no rebate do goleiro Paulo Henrique igualou o marcador.

A virada do Vasco saiu logo no início da etapa complementar. Riquelme cruza e Tiago Reis cabeceou sozinho para o fundo das redes. Mais calmo, o Vasco chegou ao terceiro gol com uma jogada de pé em pé, finalizada, com categoria, mais uma vez por Tiago Reis. O centroavante assinalou o nono gol em 45 jogos com a camisa do Gigante da Colina. O Bangu ainda diminuiria com o zagueiro Gabriel Cividini, após cobrança de escanteio. O Vasco respondeu imediatamente com Gabriel Pec, que, em impedimento, fechou o placar da partida.