Vasco da Gama vence o Cruzeiro no Maracanã

O Cruzmaltino estava em busca da vitória para se aproximar do time mineiro e conseguiu, ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (12), no Maracanã, no duelo da décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro tem 28 pontos, desde a última partida, sendo líder isolado e o Vasco com 21 pontos, querendo alcançar o time mineiro. A partida foi acirrada e logo no primeiro tempo, Getúlio, o atacante do time carioca fez um gol deixando todos os vascaínos esperançosos da vitória.

O Gigante da Colina mostrou para o que veio durante o duelo. O time mineiro até tentou reverter o placar, mas não conseguiu.

A disputa chegou a ser prorrogada por cinco minutos, criando esperança nos mineiros, mas o Cruzeiro voltará para casa sem essa vitória, diferente do que fez no último compromisso, quando venceu o CRB, no Mineirão.