Vasco corre contra o tempo para registrar reforços

O Vasco da Gama tenta agilizar o registro dos reforços para a disputa da Série B, em 2022. Na manhã e tarde de hoje (11), o lateral-direito Gabriel Dias e o meia atacante Carlos Palacios tiveram os nomes divulgados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e podem atuar na segunda rodada. O mesmo vale para Erik, que teve a situação normalizada na sexta-feira (08), mas estará disponível contra o CRB, no próximo sábado (16).

Após o empate frustrante na estreia em 1 a 1, com o Vila Nova, na última sexta-feira (08), a estreia dos reforços fica cada vez mais urgente. Durante a partida, o time comandado por Zé Ricardo se mostrou nervoso, desequilibrado e pecando muito nas tomadas de decisão.

Além dos três que já foram regularizados, o atacante Zé Vitor é o único que não foi registrado, ainda. Os quatro serão apresentados oficialmente na próxima quarta-feira (13/04), no CT Moacyr Barbosa. No entanto, o chileno talvez não viaje junto com o elenco, por causa de questões físicas, e sua estreia deverá ser adiada. O cruzmaltino enfrenta a equipe alagoana no Estádio Rei Pelé, às 19h.

Foto: O chileno Carlos Palacios exibe com orgulho a camisa vascaína – Divulgação / Vasco