O Vasco da Gama segue sem vencer na Série B de 2022. Na noite deste sábado (16), a equipe cruzmaltina empatou fora de casa, em 1×1, com o CRB, de Alagoas, pela segunda rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa abriram o placar no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com gol de Richard. O atacante Raniel descontou para os cariocas. Com o resultado, o Vasco estaciona na nona colocação, com dois pontos conquistados.

Foto: Daniel Ramalho/Vasco