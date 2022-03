Vasco confia em Riquelme e Edimar para a lateral-esquerda em 2022

A diretoria do Vasco da Gama vai apostar em Edimar e Riquelme para buscar o acesso do clube à Série A. Os laterais esquerdos receberam apoio da cúpula do futebol cruzmaltino. Isso significa que a princípio, não haverá contratação para a função, segundo veículos especializados.

Atualmente titular do time, Edimar disse hoje (30) que a concorrência com o jovem lateral é sadia, e que na chegada ao clube, ouviu que ajudaria no desenvolvimento de Riquelme. Por isso, o lateral mais experiente afirmou que a função do elenco com as melhores opções.

“O Vasco tem dois grandes laterais esquerdos, eu e Riquelme. Se tem uma posição que acho que está bem sustentada é a lateral esquerda. Acho que fui bem no Carioca. Acho que o time todo vai crescer e vamos entrar preparados na Série B”, disse.

Em 2022, Riquelme teve poucas chances na posição, e atuou mais como ala esquerdo, e as vezes como ponta na equipe de Zé Ricardo. Para Edimar, no entanto, enalteceu o talento do jovem, e disse que chegou para ajudá-lo a evoluir dentro de campo.

“Quando o Zé entrou em contato para eu vir para o Vasco, disse que tinha um lateral-esquerdo promissor e que minha contratação poderia ajudá-lo a crescer. Vim com a intenção de fazer minha parte bem feita, e isso também vai ajudá-lo a crescer. Relação muito boa, é uma troca de valores”, conclui.

O Vasco faz a preparação para a estreia na Série B, na sexta-feira, dia 8 de abril, às 19h em São Januário. Até lá, os novos reforços já estarão integrados ao grupo para a disputa da Série B.

Foto: Edimar em coletiva de imprensa no CT Moacyr Barbosa – Divulgação