Vasco busca recuperação na Série B contra a Ponte Preta

Este domingo (29) é dia de Vasco e Ponte Preta em São Januário. As equipes medem forças pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B. Os cariocas estão pressionados e tentam se reabilitar na competição após 3 derrotas consecutivas.

O técnico Lisca teve uma semana inteira para treinar o time, mas não vai contar com Rômulo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Morato (expulso na derrota por 2 para o Operário). Leandro Castan e Daniel Amorim voltaram a treinar com bola, mas ainda não há certeza se poderão ficar à disposição do treinador cruzmaltino. Com 28 pontos, o Vasco precisa vencer para voltar a se aproximar do G4 da competição.

A Ponte Preta também não faz boa campanha, mas vem de vitória por 3 a 0 sobre o Brusque. A equipe de Campinas tem 22 pontos e vai lutar pela vitória para se distanciar do Z-4. O técnico Gilson Kleina deve ter a volta do lateral Kevin e do meia Camilo, recuperado de contusão.