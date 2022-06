Vasco bate o Londrina em estreia de Maurício Souza

O treinador Maurício Souza dirigiu o Vasco pela primeira vez e começou com o pé-direito ao vencer o Londrina por 1 a 0 no Estádio do Café, em solo paraense, na tarde de hoje (18). Com o resultado, o Gigante da Colina chegou à vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e manteve a invencibilidade de 13 partidas sem perder – sete vitórias e seis empates – na competição. O placar foi construído com gol de Raniel, que encerrou jejum de sete partidas sem balanças as redes.

Mesmo atuando fora do território carioca, o Vasco tomou a iniciativa e criou boas oportunidades nos primeiros 45 minutos. Logo aos quatro, o goleiro londrinense Matheus Nogueira defendeu cabeçada de Gabriel Pec e dois minutos depois foi a vez de Nenê deixar Getúlio na cara do gol e lamentar pela batida para fora do camisa 99.

O Londrina respondeu em um belo arremate de Mirandinha aos 16 minutos que passou perto da trave do goleiro Thiago Rodrigues. Três minutos depois, o camisa 1 se agigantou na frente de Douglas Coutinho e acabou impedindo o gol do Londrina.

Antes do intervalo, o vascaíno Andrey invadiu a área e parou, aos 41, no goleiro adversário e sete minutos depois, a trave acabou salvando o Vasco em chute de Thiago Rodrigues.

A estrela de Maurício Souza brilhou nas mudanças quando colocou Weverton e Raniel nos lugares de Gabriel Dias (substituído no final do primeiro tempo) e Getúlio. O Vasco veio para o segundo tempo disposto a tudo ou nada e aos três minutos, Edimar tabelou com Andrey e cruzou rasteiro, na direção da pequena área, onde encontrou Nenê. O camisa 10 desviou e a bola sobrou para Raniel, que não desperdiçou e marcou o gol da vitória.

Com o placar desfavorável, o Londrina buscou o empate e criou as melhores chances do jogo. A vantagem cruzmaltina deixou a partida mais aberta. Por estar atrás no placar, o Londrina se lançou ao ataque em busca do empate. Até os 30 minutos, as melhores chances foram com Matheus Lucas e Douglas Coutinho. A dupla de ataque do time paraense, porém, não conseguiu vencer a retaguarda liderada por Thiago Rodrigues. A equipe vascaína, por sua vez, pouca coisa conseguiu produzir nos minutos finais, mas foi premiado pelo comprometimento coletivo na marcação.

Com o resultado, o Londrina permanece com 15 pontos, na metade da tabela. Já o Vasco chega aos 27, quatro atrás do Cruzeiro, líder da competição. O próximo compromisso do Vasco será na sexta-feira (24), às 19h, contrao Operário, em São Januário. O Londrina, em casa, por sua vez, entra em campo no mesmo dia e horário diante do Guarani.

Foto destaque: Raniel quebrou jejum de sete jogos e marcou o gol da vitória (Foto: DanielRamalho/CRVG)