Vasco bate o Goiás e vence a segunda seguida na Série B

O Vasco da Gama deu mais um passo em busca da arrancada para o acesso á Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (27), os comandados de Fernando Diniz derrotaram o Goiás pelo placar de 2×0, em São Januário. O cruzmaltino avançou à 7ª colocação do campeonato com 40 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo CSA, o 8º, que ainda joga na rodada.

A equipe chegou à sua segunda vitória consecutiva. Na rodada anterior, havia derrotado o Brusque, fora de casa, pelo placar de 1×0. Contratado para substituir Lisca, que pediu demissão, Diniz ainda não perdeu desde que assumiu o time. Além dos dois triunfos, houve dois empates, nos dois primeiros jogos, ambos em 1×1, contra CRB e Cruzeiro.

Morato, camisa 10, foi o autor do primeiro gol do jogo, aos 29 minutos da etapa inicial. Riquelme escapou pelo lado esquerdo, recebeu passe de Marquinhos Gabriel, que cruzou no meio da área. Morato apareceu livre e, de peixinho, cabeceou para a rede. O atacante, contratado nesta temporada do Red Bull Bragantino, chegou ao seu quinto gol nesta edição da segunda divisão do Brasileirão.

Antes do intervalo, aos 48 minutos da etapa inicial, Nenê quase marcou um golaço. Em cobrança de escanteio, a bola chegou fechada à área do Goiás e quase entrou no gol próximo à segunda trave. Ela passou perto e ainda resvalou a trave. O goleiro Tadeu já estava vendido na jogada. Os times foram para o intervalo com a equipe cruzmaltina em vantagem no placar, por um gol.

Logo no começo do segundo tempo, o Goiás não teve tempo para esboçar uma reação. Aos 3 minutos, Gabriel Pec deu números finais à partida. Após cruzamento de Nenê, Pec surgiu livre no miolo da defesa do Goiás e cabeceou firme para o gol. A torcida vascaína viu de perto a vitória. Com a liberação concedida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 3.712 torcedores adquiriram ingressos para comparecer a São Januário.

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco