Vasco apresenta novo reforço para o ataque

Primeiro dos cinco reforços contratados pelo Vasco para a disputa da Série B, Lucas Oliveira foi apresentado no clube ontem (7), e vestiu a camisa do clube pela primeira vez. O jovem atacante de 21 anos escolheu o número 14, que foi utilizado anteriormente por Gérman Cano. O contrato do jogador vai até 2024, e o jovem terá a primeira grande chance da carreira no time de São Januário.

Desde 2020 como atleta profissional, a vida de Lucas mudou depois que um ídolo vascaíno conheceu o futebol do atacante. Depois da chegada de Felipe Maestro para ser técnico do Bangu, o jovem passou a ter mais chances na equipe da zona Oeste. No Estadual deste ano, Lucas foi um dos destaque do time, e chamou a atenção da diretoria cruzmaltina. Foram 11 jogos, mas apenas um gol. No entanto, o jogador chega para suprir carências na posição.

“Eu joguei muito na frente, mas se precisar ir para os lados eu vou, eu quero ajudar o Vasco. A disputa é grande, todos estão brigando pelo seu espaço e não vai ser diferente comigo. Eu estou pronto e preparado para honrar essa camisa. O maestro (Felipe) é um cara sem palavras, me ajudou muito. E me passou um pouco da história do Vasco, da torcida apaixonada. Eu estou muito ansioso, feliz, motivado e pronto para agradar a torcida e poder ajudar o Vasco”, disse.

Reforço rejeitado

A diretoria do Vasco rejeitou uma sondagem feita por empresários do atacante boliviano Henry Vaca, do The Strongest. O jogador de 24 anos estaria disposto a rescindir com o clube e atuar no Brasil. Apesar de bons números pela equipe, o ponta não agradou a cúpula de futebol cruzmaltino. O jogador foi um dos poucos destaques da seleção boliviana na goleada de 4 a 0 para o Brasil, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Foto: Atacante exibe o número que já foi utilizado por Cano – Daniel Ramalho / Vasco