Vasco anuncia saída do técnico Lisca

Treinador pediu demissão após derrota por 2 a 1 contra o Avaí

Lisca não é mais técnico do Vasco da Gama. Em comunicado emitido pelo Vasco da Gama nesta quarta-feira (8), o treinador pediu demissão antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB (AL), pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Em vídeo divulgado no site oficial do clube, Lisca agradeceu à diretoria do clube e admitiu que “os resultados não vieram”. Sincero, ele também reconheceu que esperava por uma oportunidade como essa, mas que teve que sair ao saber que a produtividade não foi a esperada

“Nosso objetivo era o resultado a curtíssimo prazo. E como isso não aconteceu, hoje estou me desligando do clube e desejo um grande final de campeonato, que o Vasco consiga o acesso e que faça jogos melhores do que quando eu estive no comando. Lutei 30 anos para realizar o sonho de treinar uma grande equipe, mas chega um momento em que é necessário ter hombridade de saber que o trabalho não funcionou nesse momento”, admitiu o agora ex-técnico vascaíno, que finalizou dizendo esperar voltar no futuro “em uma outra situação”.

De acordo com o Vasco, o auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador fisico Daniel Félix, que fazem parte da comissão permanente do Vasco, comandarão os treinamentos até a definição do novo treinador para a sequência da temporada.