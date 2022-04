Vasco anuncia quatro contratações

Depois de detectar carências durante a disputa do Campeonato Estadual, a diretoria do Vasco foi no mercado e fechou a contratação de quatro jogadores. Assim que resolveu a questão do registro de novos atletas na CBF, o clube conseguiu anunciar hoje (6) Erick, Carlos Palacios, Zé Vitor e Gabriel Dias.

O primeiro, foi destaque no campeonato gaúcho pelo Ypiranga, e assinou um contrato de empréstimo até maio de 2023. O atacante marcou seis gols em 16 jogos. Outro reforço do Sul, o chileno Carlos Palacios veio em definitivo para o cruzmaltino, após passagem frustrada no Internacional. O time de São Januário acertou a compra de 70% dos direitos da joia que foi revelado pelo Unión Espanhola, e terá vínculo até 2025.

Zé Vitor é mais que chega para o ataque, e foi garimpado nos estaduais. Jogador que estava no Marcílio Dias, o atacante foi vice artilheiro do campeonato catarinense, com 9 tentos. Também chega por empréstimo até 2024. A única contratação para a defesa é Gabriel Dias, lateral-direito que estava no Cruzeiro. A contratação do jogador de 27 anos se deu de forma definitiva, no entanto, até o fim de 2022.

O Vasco estreia contra o Vila Nova-GO, nesta sexta-feira (8), às 19h em São Januário, e a expectativa é de casa cheia. Já foram vendidos 12 mil ingressos, restando apenas 7 mil bilhetes para serem comercializados até o dia do jogo.

Foto: Divulgação / Internacional