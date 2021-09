Vasco anuncia Fernando Diniz como novo técnico

Treinador assume o lugar de Lisca, que pediu demissão na quarta-feira (8)

Um dia após Lisca Doido pedir para deixar o comando do Vasco da Gama, o time da Cruz de Malta já tem um novo treinador. O clube anunciou nesta quinta-feira (9) Fernando Diniz como o novo técnico.

O Vasco chegou a tentar a contratação de Diniz no início da temporada, depois que Wanderley Luxemburgo anunciou que não continuaria no clube, mas o treinador vinha de trabalho longo no Morumbi e preferiu não aceitar o trabalho naquele momento. Na ocasião, o Vasco fechou com Marcelo Cabo.

Esta é a segunda passagem de Diniz pelo futebol carioca como técnico. Em 2019, ele passou pelo Fluminense, sendo demitido após ser derrotado pelo CSA no Maracanã por 1 a 0. Mineiro de Patos de Minas, Diniz ganhou notoriedade quando levou o Audax-SP ao vice no Campeonato Paulista. Depois disso, além do tricolor carioca, passou por Athletico-PR, São Paulo e Santos.