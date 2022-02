Vasco anuncia a chegada de dois reforços

Procurando qualificar o elenco para 2022, o Vasco da Gama anunciou na noite desta sexta-feira (18), a chegada de mais dois reforços. O zagueiro Juan Quintero, e o meio-campo Luiz Henrique, já estavam treinando com o grupo no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa. Porém, por questões burocráticas ainda não poderiam ser anunciados e inscritos no Campeonato Estadual.

Ambos os jogadores foram contratados do Fortaleza por empréstimo. O defensor tem contrato até o fim do ano. Desde 2019 no Leão da Pici, Quintero foi bicampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste com a camisa do tricolor. Em 2021, o zagueiro esteve emprestado ao Juventude. Já Luiz Henrique é um jovem meio campo de 22 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo, e participou do acesso do Botafogo à Serie A em 2021, também emprestado. O contrato do meio-campista com o cruzmaltino termina no dia 30 de novembro.

Com a chegada dos dois jogadores, o time da Colina chega a marca de 14 reforços na atual temporada. Entre eles, apenas o volante Yuri de Lara e o atacante Vitinho não estrearam. Os dois estão à disposição do Departamento Médico, e fazem tratamento para estarem prontos no jogo da Copa do Brasil contra a Ferroviária, no dia 2 de março.