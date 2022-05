Vasco aguarda proposta oficial de compra da 777 Partners

Após os sócios estatutários do Vasco da Gama aprovarem com cerca de 77 % dos votos, em Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreu no último sábado (30), o novo estatuto que consta a Sociedade Anônima de Futebol, a diretoria aguarda a proposta vinculante da 777 Partners. Foram 3.260 associados defendendo a alteração, 925 contrários e mais 25 abstenções. Em fevereiro, a empresa norte-americana assinou um acordo não-vinculante no valor de R$ 700 milhões por 70% das ações do clube-empresa vascaíno.

Presidente da AGE, Otto de Carvalho (sentado, à direita), e o Presidente do Conselho Deliberativo (sentado à esquerda

Apuração dos cerca de 5 mil votos que foram registrados no sábado (30) Foto: Vasco da Gama

A expectativa agora é de contagem regressiva para a chegada da proposta oficial. No acordo não-vinculante assinado junto com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, foi estabelecido um prazo de 90 dias para a conclusão da transferência do futebol cruzmaltino. Período exclusivo que a 777 Partners terá para apresentar a oferta. Depois disso, o clube poderá ouvir outras empresas. O clube acredita que o tempo dos executivos da 777 será de três semanas.

Assim que a proposta chegar ao clube, uma nova reunião ocorrerá entre conselheiros e beneméritos para analisar a aprovar ou não no Conselho Deliberativo. Depois deste parecer, caberá novamente aos sócios estatutários a decisão de criação e venda da SAF do Vasco.

Foto: Sócio Fundador da 777 Partners com a camisa do Vasco ao lado de Nenê – Rafael Ribeiro