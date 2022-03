Vasco acerta com novo reforço para o ataque

O Vasco está aproveitando bem a parceria com os scouts do Genoa, da Itália, através da 777 Partners, possível comprador da SAF do clube. A diretoria do clube fechou a contratação de Zé Vitor hoje (31), atacante do Marcílio Dias, de 23 anos, que foi vice artilheiro do campeonato catarinense pelo Marcílio Dias.

Zé Vitor marcou 22 gosl em 50 partidas pelo ex-clube, e confirmou a contratação. Valores não foram divulgados, mas o Marcílio Dias manterá parte dos direitos econômicos do jogador.

Por dívida, Vasco não pode anunciar jogadores

É o quarto reforço vascaíno após a disputa do Campeonato Estadual. No entanto, por causa de uma dívida que já foi paga. O débito gerou um conflito de decisões dos tribunais da CBF, e da Justiça Comum. O imbróglio ocorre por causa de dúvidas sobre como o clube deve quitar a dívida, através da Lei da SAF. Por isso, o cruzmaltino está impedido de registrar novos atletas. A diretoria deverá recorrer, como fez para registrar as primeiras contratações do ano: o zagueiro Quintero e o volante Yuri de Lara.

Foto: Dirigentes do Vasco receberam auxílio de executivos da 777 Partners – Rafael Ribeiro / Vasco