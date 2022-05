Vascaínos esgotam ingressos para jogo contra o Brusque

Se mantendo no G4 da Série B, após mais um empate na competição, a torcida do Vasco da Gama não desanima do time e promete mais um show em São Januário. O Cruzmaltino joga somente na quinta-feira (26), às 19h contra o Brusque, mas os ingressos se esgotaram na noite de hoje (23).

Cerca de 19 mil bilhetes foram comprados pelos torcedores, que tentam fazer a diferença, em meio as críticas ao time de Zé Ricardo. O treinador se prepara para o confronto válido pela nona rodada da segunda divisão, em busca da liderança e trabalha com retornos e desfalques. Enquanto Nenê e Yuri de Lara retornam de suspensão, o lateral Gabriel Dias ficará de fora por ter levado o cartão amarelo diante do Guarani. Dessa forma, o treinador trabalha com Weverton na vaga do lateral, mas ainda não definiu se ele será o titular ou não.

“O Zé Ricardo ainda não conversou se eu começo jogando ou não. Se eu começar tenho total confiança no meu trabalho e no trabalho que tem sido feito aqui. A expectativa é grande, com nosso torcedor em casa, isso ajuda a colocar a autoestima lá em cima para tentarmos vencer”, disse Weverton, nesta segunda, em coletiva de imprensa, antes do treino no CT Moacyr Barbosa.

Além de Gabriel Dias, Juninho também deve ficar de fora, por problemas na coxa esquerda. No entanto, o atacante Figueiredo melhorou de dores musculares, e pode retornar. Poupado contra o Guarani, o xodó do vascaíno deve estar 100% contra o Brusque. Uma esperança para a baixa produtividade do ataque cruzmaltino, que marcou seis vezes em oito rodada. Pelo menos, apoio não vai faltar das arquibancadas.