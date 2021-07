Variante Delta foi decisiva para antecipar D2 da AstraZeneca, diz governador

O estoque de doses destinadas à segunda aplicação e a chegada da variante indiana do coronavírus, a variante Delta, foram os principais motivos para o Estado autorizar a antecipação da segunda dose da vacina AstraZeneca. O governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, explicaram os fatores que levaram à antecipação, que foi feita em conjunto com representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

“Decidimos, em uma reunião conjunta com o Cosems, que vamos antecipar a segunda dose da AstraZeneca de doze para oito semanas. Não é uma decisão monocrática do Estado. O secretário me solicitou esse encaminhamento, concordei com ele, e o conselho, de forma unânime, concordou. Hoje essas doses ficam armazenadas nos Municípios e há uma preocupação muito grande da segunda dose não ser utilizada como primeira e não haver perda de doses”, afirmou Castro.

Chieppe se aprofundou no tema e explicou que antecipar a imunização completa é uma forma de prevenção à disseminação da nova variante no Estado. “A gente tomou a decisão de autorizar a antecipação da Astrazeneca de doze para oito semanas. Os estudos mais recentes do fabricante mostram que não há perda de eficácia. Os municípios estão com as vacinas de D2 paradas, que não podem ser utilizadas como D1. Com isso, garantimos uma melhor imunidade da população, o que é essencial nesse momento, por causa da variante delta, que causa uma nova onda de contaminação na Europa”, explicou o secretário.

O secretário destacou que se trata de uma decisão autorizativa, ou seja, os municípios poderão optar por aderir ou não, de acordo com a realidade de cada cidade. “A antecipação em um mês certamente vai contribuir para diminuição do número de pessoas que não comparece para tomar a D2. Agora cabe aos municípios decidirem, de acordo com suas respectivas logísticas, se irão aderir ou não. Todas as decisões vêm sendo tomadas em conjunto com os gestores municipais”, prosseguiu Chieppe.

Por fim, o governador disse que, segundo estudos e diálogo mantido diretamente com o fabricante, não haverá prejuízo na eficácia do imunizante. “Há a garantia de que não haja nenhum prejuízo da população que tomou a primeira dose antecipar a segunda. Assim esperamos ter as pessoas imunizadas mais rápido e impede essa pessoa de ser infectada no intervalo. São muitos os ganhos. Essa medida foi tomada também por causa das novas variantes e impedir que elas cheguem aqui”, concluiu Cláudio Castro.