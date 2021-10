Vaquinha para estátua de Roberto Dinamite atinge 100% da meta em 5 horas

Campanha foi criada pelo Vasco e já arrecadou mais de R$ 210 mil

O Vasco da Gama anunciou nesta segunda-feira (18) o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo para confecção da estátua do Roberto Dinamite, que ficará localizada no gramado do estádio, em frente à curva da arquibancada. Com o valor estipulado em R$ 190 mil, a quantia já ultrapassou os R$ 210 mil em apenas seis horas no ar. Como a meta foi superada, a campanha foi encerrada.

Os valores variavam de R$ 25 (mínimo) a R$ 1000 (máximo), sendo que a pessoa que participar com o valor básico tem direito a certificado de participação na campanha. Já quem contribuir com a maior quantia terá direito ter o nome gravado na base da estátua. Além disso, as recompensas oferecidas aos doadores incluem uma moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da estátua.

O motivo da homenagem acontece porque em 2021 completa-se 50 anos do primeiro gol de Dinamite como atleta profissional. Em 25 de novembro de 1971, no Estádio do Maracanã, o então garoto Roberto entra no segundo tempo da partida entre Vasco e Internacional, dribla quatro jogadores e chuta para marcar seu primeiro gol com a camisa do Vasco.

No dia seguinte ao feito, o antigo Jornal dos Sports divulgou uma manchete batizando a então revelação com o apelidou que o consagrou para sempre.