Vanderlei fora do Vasco

Um dos principais nomes que chegaram para 2021, Vanderlei não convenceu e terminou hoje (4) sua trajetória no Vasco da Gama. O goleiro de 38 anos acertou a ida para o Operário-PR, e deve ser anunciado nos próximos dias.

O jogador que marcou sua passagem no Grêmio, chegou para o Vasco depois de virar terceira opção no Santos. No entanto, as defesas milagrosas não se repetiram na segunda divisão, no ano passado, e o goleiro foi preterido algumas vezes por Lucão.

Este ano, com a chegada de Thiago Fernandes e as boas atuações do reforço, Vanderlei passou a não ter mais chances com Zé Ricardo. Por isso, depois de treinar hoje (4) pela manhã no CT Moacyr Barbosa, o veterano acertou com outro clube que disputa a Série B. O Operário deve anunciá-lo durante a semana.

Figueiredo deve ser titular

Depois de ir bem contra o Flamengo nas duas chances que teve, o atacante Figueiredo deve ser titular na estreia da Série B. Candidato a xodó da torcida pela entrega dentro de campo, o jovem revelado em São Januário ganhou oportunidades nos treinamentos da equipe de Zé Ricardo. A diferença fica por conta do posicionamento. Centro avante de origem, o jogador tem atuado pelos pontas.

“Eu consigo jogar pelas pontas, voltar bastante para ajudar e de centroavante acho que tenho um desempenho bom também. Eu sei que não estou aqui à toa, estar do lado das pessoas de grande nível dentro do Vasco, como o Nenê, é muito bom, ajuda a gente a evoluir, dando dicas”, afirmou o jovem.

O Vasco estreia contra o Vila Nova-GO, nesta sexta-feira (08), às 19 h, em São Januário.

Foto: Goleiro treinou na manhã de ontem (4), e depois se despediu do elenco – Rafael Ribeiro / Vasco