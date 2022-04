Van tomba e complica trânsito na Ponte

Motoristas que precisaram se deslocar das cidades do Leste Fluminense em direção ao Rio de Janeiro, na manhã de hoje (4), tiverem que ter paciência. Um acidente envolvendo uma van complicou o trânsito na Ponte Rio-Niterói, que chegou a registrar 90 minutos de travessia. O acidente aconteceu por volta de 9h.

Segundo informações preliminares, o veículo tombou enquanto passava pela Reta do Cais, no sentido Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros afirmou não ter sido acionado. Procuradas, a Polícia Rodoviária Federal e Ecoponte não se manifestaram. Não houve relatos de feridos. O trânsito só foi normalizado foi volta do meio-dia.