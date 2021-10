Van da Prefeitura de SG se envolve em acidente na Água Mineral

Um acidente na R. Salvatori, na descida da localidade Água Mineral, em São Gonçalo, está prejudicando o trânsito no sentido Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Um veículo de passeio e uma van da prefeitura municipal se chocaram e ambos os carros ficaram destruídos. A Guarda Municipal está no local do acidente auxiliando os motoristas que passam pela via.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente mas o impacto foi forte e os dois veículos ficaram no meio da pista, atrapalhando o trânsito da região. Militares do 20º Grupamento de Bombeiro Militar (Gbm) de São Gonçalo foram acionados às 12h46min e permanecem no local. Dois homens ficaram feridos e estão sendo atendidos no local pela equipe de emergência.







A Prefeitura de São Gonçalo foi questionada sobre a colisão mas ainda não se posicionou.

Em apuração…