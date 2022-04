‘Vamos aguardar o trabalho da polícia’, diz Paes sobre Raquel

Portelense assumido, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou, antes do desfile, sobre o incidente envolvendo a menina Raquel Antunes, de 11 anos, que morreu após ser atropelada por um carro alegórico da escola Em Cima da Hora, que desfilou pela Série Ouro. O incidente aconteceu na última quarta-feira (20), na Rua Frei Caneca, após o desfile da agremiação.

Durante conversa com jornalistas, Paes afirmou que irá esperar o resultado da investigação policial para, depois, definir que medidas tomar. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acompanham o caso. “Vamos esperar a apuração da polícia para a gente tomar as medidas necessárias”, disse.