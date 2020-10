Valerie Lu em live no Municipal de Niterói

A cantora francesa Valerie Lu faz live, no dia 30 de outubro, sexta-feira, às 20h, no Teatro Municipal de Niterói. Ela apresentará o show “Meu Mundo à Moi”. O público poderá acompanhar pelo facebook do Teatro Municipal (facebook.com/theatromunicipaldeniteroi).

“Meu mundo à moi” é uma viagem íntima ao mundo de Valerie Lu, que escolheu a dedo um repertório com músicas de seu último álbum ‘Saudade mon amour’, com clássicos franceses em ritmos brasileiros. O show traz também releituras de clássicos do Jazz em inglês como ‘Cry me a river’ e ‘Summertime’ ou, ainda, de MPB com Fotografia e Atrás da porta. O programa inclui também, o lado da compositora e suas autorias como ‘Dose dupla’, as versões em francês das músicas ‘Uma noite e meia’, de Renato Rocketh, e duo com o compositor Dalto, ‘Un million de choses’, que acabou de ser lançado pela Sony Music.

Nascida em Montmartre, cartão postal da cidade de Paris, Valerie Lu foi nadadora da seleção francesa (Valerie Pedeboy), mas desde sempre apaixonada por música. Assim, se tornou cantora/ compositora profissional ainda jovem. Valerie Lu, chegou no Brasil, em 1987, onde residiu por 14 anos. Ela seguiu se apresentando em diversas casas de shows na Europa, pelas Américas, mas foi no Brasil, sua nova casa, que construiu grande parte da sua carreira, participando de programas de rádios e TV, e tendo a oportunidade de mostrar seu talento, quando convidada a fazer abertura e participações de espetáculos de artistas como: Ângela Rô Rô, Sivuca, Hermeto Pascoal, Leny Andrade, Arthur Maia entre outros. Valerie Lu retorna a França no começo dos anos 2000, podendo assim se reaproximar da música Francesa.

Com sua versatilidade, além da França percorreu as cenas internacionais, depois do que gravou seu primeiro cd Brazil Confidential, uma mistura de saudade e harmonias leves, com a gravadora Goldensong. De volta ao Brasil, se apresenta pelo país, em de festivais e eventos como a Semana França-Brasil em Niterói. Mais recentemente, participou do encerramento do 19° congresso da Francofonia no Brasil e Internacional no Teatro Municipal, participou do show de Manu Dibango no Teatro Maison de France, onde fez o lançamento de seu último álbum Saudade mon amour com a participação de Mart’nalia e Arthur Maia.