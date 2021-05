Vai dar onda: praias de Niterói e região terão ressaca e mar agitado até quarta

No final de semana o clima na capital do Rio de Janeiro esfriou, assim como nas cidades da Região Metropolitana. Além da temperatura mais fria, ao longo da segunda-feira (24), uma forte ressaca promete deixar o mar agitado e reunir muitos surfistas.

De acordo com o portal Clima Tempo, no litoral do Rio De Janeiro, o mar vai ficando agitado no decorrer dessa segunda-feira (24) e as ondas devem chegar entre 1,5 e 2,0 m até a noite. Na madrugada e manhã do dia 25 o mar continua agitado e há risco ressaca nas praias de São Paulo e do Rio de Janeiro, com ondas de até 2,5 m. O mar fica agitado no decorrer deste dia no litoral sul do Espírito Santo, com ondas de até 1,5 m.

Em Niterói a temperatura mínima está em 19ºC e a máxima pode chegar aos 25ºC. Na terça-feira (25) a mínima cai para 17ºC e a máxima para 24ºC e na quarta-feira (26) tem previsão de pancada de chuva com máxima em 25ºC e mínima em 18ºC.