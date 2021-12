Vai chover mais no verão

No dia 21 de dezembro se inicia o verão no Brasil e o que muita gente quer é ir a praia e beber água de coco. Mas, ultimamente, torcer para chover mais significa que os reservartórios vão encher e a conta de luz, por exemplo, ficar mais barata.

Antigamente chamam dia de sol de tempo bom. Hoje, chuva também é bom sinal desde que com moderação. O Climatempo prevê um verão mais chuvoso. Bom para muitos, não muito bom para outros.

Está previsto que, a partir da segunda-feira que vem (21), as tardes serão cobertas de nuvens e com pancadas de chuva, que devem ficar acima da média em todas as regiões com exceção do sul, entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.

A temperatura ficará mais amena na maior parte do país, seja pela presença de ondas de frio mais intensas ou pela chuva persistente.

Isis Chaby*

*Supervisão de Luiz Antonio Mello