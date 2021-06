Vagas para pessoas com deficiência em estacionamentos de Niterói também poderão ser usadas por autistas

As vagas destinadas a pessoas com deficiência nos estacionamentos públicos e privados de Niterói também poderão ser usadas por autistas. É o que estabelece a a Lei 3.599/2021, de autoria do vereador Casota (PSDB), que foi sancionada pelo prefeito Axel Grael no Diário Oficial de 29 de maio.

Segundo o autor da norma, a medida em Niterói segue uma tendência que já acontece em outras capitais do país. Além disso, Casota explica que a lei procura proteger a pessoa que tenha autismo de uma situação que cause constrangimento e, principalmente, nervosismo.

“Isso já é realidade em outros municípios, como em São Paulo, e também no Distrito Federal. Muitos autistas não ficam bem quando submetidos à alguma situação de estresse. Por isso, é importante que eles e seus responsáveis ou familiares tenham acesso com mais facilidade a vagas de estacionamento”, explicou Casota.

A regra vale para estacionamentos públicos e privados e basta apresentar a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do EspectroAutista (Ciptea).