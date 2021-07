Vagas de estágio e jovem aprendiz em Niterói

O CIEE/Rio oferece 1.894 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo estado do Rio. Para Niterói, são 161 oportunidades, sendo 82 para ensino superior e 79 para nível médio.

A instituição também recruta Pessoas com Deficiência (PCD) – os interessados podem enviar o currículo para programapcd@cieerj.org.br. As demais vagas podem ser conferidas no site: https://portal.ciee.org.br/.

Vagas para ensino superior

Niterói – Administração (11), Comunicação (5), Direito (53), Educação (5), Engenharia (3), Farmácia (1), Informática (3), Moda (1).





Vagas para ensino médio:

Niterói – Aprendiz (56), Ensino Médio (16), Técnico em administração (1), Técnico em enfermagem (4), Técnico em segurança do trabalho (2).