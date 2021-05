Vagas abertas para curso gratuito de gestão de negócios

Jovens entre 17 e 29 anos vão poder se inscrever até o próximo dia 28 para tentar uma vaga em curso de capacitação para criar do zero ou aprimorar o seu próprio negócio. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude com parceria com o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), por meio do programa Juventude Empreendedora.

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.juventudeempreendedora.com e as aulas onlines serão realizadas de 24 a 28 de maio, das 19h às 22h. Serão 11 etapas onde serão abordados temas como finanças, comunicação online e offline, gestão de pessoas, entre outros.

“Mesmo com a pandemia, que nos trouxe tantas restrições, a Superintendência da Juventude viabilizou essa parceria para que possamos dar suporte e apoio aos nossos jovens que já vinham atuando em seu próprio negócio ou àqueles que, devido a esse momento de calamidade pública, precisaram buscar outras fontes de renda e entre elas, o empreendedorismo”, explicou Leandro Alves, secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude.

Segundo Governo do Estado o curso contará com a participação de monitores preparados, além de metodologia exclusiva e um negócio por aluno. A iniciativa ainda irá sugerir dicas e oferecer guias práticos para auxiliar os jovens neste momento de crise.