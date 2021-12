Vacinados com a Janssen começam a receber a dose de reforço em Niterói

Quem recebeu o imunizante da Janssen contra a Covid-19 no município de Niterói há cinco meses, já pode receber a dose de reforço da Pfizer. A imunização já está disponível em sete policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.

O município também está aplicando a dose de reforço/terceira dose em idosos a partir de 60 anos com um intervalo de 3 meses da segunda dose, profissionais e trabalhadores da saúde com intervalo também de 3 meses e pessoas com idade de 18 anos a 59 anos, com intervalo de 5 meses da segunda dose. A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias.

A segunda dose está sendo aplicada em pessoas a partir de 12 anos, com 8 semanas de intervalo da primeira dose. O município segue em repescagem contínua para aplicação da primeira e segunda dose da vacina.

DOCUMENTOS:

Dose de reforço/terceira dose:

Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da segunda dose.

Janssen: Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da dose única.

SEGUNDA DOSE:

Adultos: identidade, CPF e comprovante de residência

Adolescentes: identidade, CPF e comprovante de residência. É necessário a presença do responsável legal.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.