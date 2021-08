Vacinação passa a ser obrigatória para servidores municipais de Niterói

Decreto publicado na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Município de Niterói prevê vacinação obrigatória contra a Covid-19 para todos os servidores da Prefeitura. Segundo informações do prefeito Axel Grael (PDT), um cadastro será feito e todos terão que apresentar o comprovante da imunização sempre que forem solicitados.

Segundo a publicação, devem se vacinar todos os servidores e empregados públicos municipais, assim como para os prestadores de serviços contratados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e

indireta. o. A recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacinação contra a Covid-19 caracteriza falta disciplinar, passível de sanções.