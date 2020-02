Vacinação móvel contra sarampo chega a Itaboraí

Para cumprir a meta de vacinar três milhões de pessoas entre 6 meses e 59 anos contra o sarampo, a Secretaria de Saúde está rodando o estado com sua vacinação itinerante. Esta semana, até sexta-feira (14), será a vez de Campo Grande (Zona Oeste carioca), Belford Roxo, Itaboraí e Araruama ganharem um reforço na imunização da população.

Na capital, numa parceria com a Secretaria de Transportes e a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro (Coderte), há ainda pontos fixos até o fim da campanha “RJ contra o Sarampo”, em março, em estações de destaque ou terminais de transporte, além do Hemorio e Iaserj Maracanã.

Em 2020, de acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da secretaria, foram notificados 154 casos de sarampo. Em 2019, foram registrados 333 casos da doença. O secretário de estado de Saúde reforça que a vacina é a única forma de proteção.

“A secretaria está agindo de forma preventiva e pró-ativa indo até a população. Estamos pedindo que as pessoas não deixem para depois. A vacinação é o que vai fazer a diferença na contagem de números de casos. A cada um milhão de pessoas vacinadas, dois milhões de casos de sarampo são evitados. Por isso queremos estar perto das pessoas, em locais de grande movimento e circulação, para garantir que todo tenham a oportunidade de se imunizar”, disse.

Confira abaixo os pontos de vacinação móveis e fixos. As doses serão aplicadas das 8h às 14h.

Campo Grande

11-14/02: Rua Coronel Agostinho, 81 (entrada do calçadão de Campo Grande)

Belford Roxo

11/02: Lote XV (centro) – Av. Joaquim da Costa Lima S/N (em frente à igreja Universal)

12/02: Nova Aurora – Av. Nova Aurora S/N (antiga rodoviária)

13/02: Heliópolis – na praça

14/02: Wona – Alameda Ricardo, S/N

Itaboraí

11/02: Manilha -Rua Artur Souto, em frente ao DPO

12/02: Itambi – na Praça João Caetano

13/02: Reta Velha – Rua Marcelo Luiz Santana Benito, 275

14/02: Centro – Avenida 22 maio, em frente às Casas Bahia

Araruama

11/02: Praça de São Vicente – Praça General Cristóvão Barcelos, s/ n

12/02: Bananeiras – Rodovia Amaral Peixoto km 90 (Igreja de Bananeiras)

13/02: Centro

14/02: Orla

Pontos Fixos

Barcas (Praça XV)

Rodoviária (Terminal Novo Rio)

Metrô (Estação Maracanã)

Aeroporto Santos Dumont

Supervia (Central do Brasil)

Iaserj Maracanã

Hemorio

Sobre a doença

O sarampo é transmitido por meio da fala, da tosse e do espirro. Os principais sintomas são mal-estar geral, febre, manchas vermelhas que aparecem no rosto e vão descendo por todo o corpo, tosse, coriza e conjuntivite. A vacina é fornecida pelo Ministério da Saúde e está disponível gratuitamente nos postos de saúde municipais durante todo o ano, conforme prevê o calendário nacional de imunização.

Contraindicações

Pessoas com suspeita de sarampo, imunocomprometidas, gestantes e crianças com menos de seis meses não devem receber a vacina. Alérgicos à proteínas do leite de vaca devem informar a condição ao profissional de saúde no posto de vacinação para que recebam a dose feita sem esse componente.