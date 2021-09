Vacinação itinerante de São Gonçalo chega ao Largo da Idéia, Apolo III e Marambaia

Adolescentes com mais de 12 anos voltarão a ser vacinados, amanhã (20), contra o coronavírus em 14 locais em São Gonçalo. Além disso, na próxima semana, a vacinação itinerante beneficiará os bairros Largo da Idéia, Apolo III e Marambaia, com objetivo de vacinar o maior número de gonçalenses que não puderem se deslocar aos demais pontos de imunização. A ação acontecerá sempre de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF e identidade, estando acompanhados pelo responsável. Para a segunda dose, a Secretaria está realizando o intercâmbio de vacinas, dependendo da necessidade e doses disponíveis em cada local de vacinação. Vale lembrar que é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose, assim como para a terceira dose dos idosos, que estão recebendo o reforço com o imunizante da Pfizer.

No dia do aniversário da cidade, dia 22 de setembro, não haverá vacinação. Assim, a vacinação itinerante, que passará a ser feita com a ambulância do Consultório na Rua (Cnar), estará no posto de saúde do Largo da Idéia na segunda-feira (20) e terça-feira (21). Em Apollo III, a ambulância estará nos dias 23 e 24 de setembro. Em Marambaia, a vacinação itinerante estará nos dias 27 e 28 de setembro.

Locais de vacinação

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara

– Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

– Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Ponto com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro

Vacinação itinerante

Segunda-feira (20) e terça-feira (21), das 9h às 16h

Posto de Saúde do Largo da Idéia

Rua Jerônimo Pina

Quinta-feira (23) e sexta-feira (24), das 9h às 16h

Posto de Saúde do Apollo III

Rua José Gabriel de Souza

Segunda-feira (27) e terça-feira (28), das 9h às 16h

Posto de Saúde de Marambaia

Avenida Cabo José Rodrigues