Vacinação itinerante contra a Covid-19 será realizada em Itaipuaçu

A vacinação itinerante contra a Covid-19 no bairro de Itaipuaçu. A ação será realizada na base descentralizada do SAMU, no Barroco, das 9h às 16h. A estratégia itinerante já passou pelo Centro e Ponta Negra, imunizando mais de duas mil pessoas.

Mais de 115 mil pessoas acima de 12 anos (81,2% da população) estão com as duas doses ou a dose única. Com a primeira dose são 126,7 mil, ou seja, 89,2%. Maricá disponibiliza a segunda dose, dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tenham completado o ciclo vacinal há cinco meses, além da repescagem com a primeira dose para todos acima de 12 anos.

A Prefeitura vai abrir mais um polo fixo de vacinação na USF Ponta Negra, além da ação itinerante e dos polos de vacinação da Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; USF Barroco e USF Mumbuca, que seguem funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h,

A secretária Municipal de Saúde, Solange Oliveira, comemorou o avanço da campanha e fez um convite a população.

“Estamos quase chegando em nosso objetivo de vacinar todos os maricaenses possíveis. Para acelerar ainda mais a conclusão da vacinação, reduzimos para 21 dias o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer e oito semanas a AstraZeneca para todas as faixas etárias. Confira o seu comprovante e vacine-se”, convocou.

Documentos necessários para vacinação

Os adultos precisam apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Já os adolescentes devem levar documento de identidade ou certidão de nascimento. Para a segunda dose é necessário, também, o comprovante de vacinação.

A dose de reforço está sendo aplicada a toda a população com 18 anos ou mais que tenha recebido a segunda dose há cinco meses ou mais, além dos imunossuprimidos (pessoas com baixa imunidade) maiores de 12 anos que tenham as duas doses completas há mais de 28 dias.

Os maiores de 18 anos devem apresentar um documento de identificação com foto, CPF e os comprovantes de vacinação e residência. Já os imunossuprimidos, além de apresentarem os mesmos documentos, devem levar um laudo médico atualizado comprovando a condição de saúde.

Locais de vacinação segunda dose, dose de reforço e repescagem:

Polo Itinerante – 29/11 a 03/12 – 9h às 16h

Avenida Carlos Marighella, 8385, Itaipuaçu (ao lado da base descentralizada do SAMU).

Polos Distritais – segunda a sexta-feira, 9h às 16h

Unidade de Saúde da Família (USF) Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Jardim Atlântico – USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206. Loteamento Jardim Atlântico, Itaipuaçu.

USF Chácaras de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16 (ao lado do Polo Mania), Inoã.

USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.

USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2 – Itaipuaçu.

USF Mumbuca – Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n.

USF Ponta Negra – Rua Alcebiades Teodoro Pereira, s/n.