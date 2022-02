Vacinação infantil será suspensa em Maricá

A partir desta quinta-feira (17), a vacinação infantil contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos estará suspensa em Maricá. A imunização infantil será retomada assim que o Ministério enviar nova remessa de vacinas para a cidade.

Maricá já vacinou 8.497 crianças contra a covid-19 até último balanço divulgado, número que corresponde a 56% do público estimado na faixa etária vacinável. A aplicação da segunda dose da CoronaVac, com intervalo de 28 dias, e da Pifzer, 8 semanas, está mantida.

A subsecretária da Rede de Atenção Ambulatorial e Saúde Coletiva, Claudia Rogeria de Lima comentou sobre a situação.

“Fomos a primeira cidade do Rio a iniciar a vacinação das crianças, no dia 14 de janeiro. Nosso calendário já chegou a todas as idades e vínhamos fazendo a repescagem há quatro dias. Utilizamos todas as vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e infelizmente teremos que interromper provisoriamente a aplicação da primeira dose pediatrica”, informou.

Claudia Rogéria destacou que a vacinação será retomada assim que as vacinas forem entregues.

“Continuaremos com a repescagem, busca ativa e vacinação itinerante nos distritos com a meta de vacinarmos 100% desse público”, informou a subsecretária.

Vacinação dos adolescentes e adultos prossegue

A imunização da população acima de 12 anos continua normalmente em dez polos de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e ganha reforço da Unidade Móvel da Saúde – que estava vacinando as crianças – até a sexta-feira (18/02), das 9h às 19h (com acolhimento até as 18h30). O veículo está estacionado na Praça Orlando Barros Pimentel, no Centro.

Já são 131.346 mil pessoas acima de 12 anos, número que representa 92,4% deste público.A dose de reforço foi aplicada em 60.544 adultos, ou seja, 71% da população apta.

Além da dose de reforço em geral, destinada a pessoas acima de 18 anos que tenham completado o ciclo vacinal há quatro meses, e dose extra para o grupo de pessoas imunossuprimidas (pessoas com baixa imunidade), o município segue aplicando a segunda dose, com intervalo reduzido para 21 dias na vacina da Pfizer e oito semanas para a AstraZeneca, e repescagem da primeira dose para todos acima de 12 anos.