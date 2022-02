Vacinação infantil será retomada em Maricá

A vacinação infantil contra a Covid-19 será retomada nesta quarta-feira (23). Com a chegada de novas doses, o município volta com a repescagem permanente das crianças de 5 a 11 anos, suspensa desde a última quinta-feira (17) por falta da entrega de doses pelo Ministério da Saúde. Além dos polos fixos, a Unidade Móvel de Saúde volta a aplicar o imunizante infantil e abrirá em horário especial no sábado de Carnaval.

As Unidades de Saúde da Família (USF) escolhidas para a repescagem estão localizadas em áreas com grande concentração de crianças na faixa etária vacinável, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O responsável legal deverá levar a caderneta de vacinação, além de um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança.

A repescagem infantil vai permanecer enquanto houver doses – enviadas pelo Ministério da Saúde – disponíveis na cidade.

Unidade Móvel de Saúde abrirá no sábado de Carnaval

A Unidade Móvel da Saúde volta a reforçar a vacinação infantil. O veículo permanece nesta semana na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, aberto exclusivamente para aplicação das doses infantis, das 9h às 19h, com acolhimento até as 18h30.

No sábado (26) de Carnaval, o Caminhão da Saúde será o único ponto de vacinação desta faixa etária e vai funcionar das 9h às 13h, com acolhimento até às 12h30.

Especialista recomenda vacinação

Com 9.133 crianças vacinadas, Maricá alcançou 60,8% do público alvo estimado. De acordo com o médico infectologista Marcelo Velho, pesquisador e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), a vacinação infantil é fundamental para superar a pandemia.

“As vacinas disponíveis são seguras e diminuem significativamente as internações e o risco de adoecimento pela doença”, afirmou.

Segundo o médico, os imunizantes foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e principais órgãos reguladores do mundo, como a autoridade sanitária dos Estados Unidos (FDA) e a Agência Europeia de Saúde (EMA).

“São instituições científicas de respeito e que são extremamente rigorosas e criteriosas na avaliação de qualquer vacina atestam a segurança destes imunizantes”, concluiu Marcelo.