Vacinação em ritmo lento na Região Metropolitana II

A tão sonhada imunização está avançando em ritmo lento em vários municípios do Rio e isso deixa as pessoas ainda mais apreensivas. Medo da contaminação, restrições e isolamento se misturam com a vagarosidade das aplicações das doses. A paciência, que sempre foi uma virtude, deve ser ainda mais aplicada nesse momento de incerteza. Apesar disso a Prefeitura de Niterói é a cidade que mais vacinou na Região Metropolitana II e 16,49% da população já recebeu a primeira dose, já São Gonçalo imunizou apenas 7,6% dos gonçalenses.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que Niterói tem 515.317 habitantes e até segunda-feira, 85.013 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, isso representa 16,49% da população. Em São Gonçalo são 1.091.737 habitantes e 83.053 já foram imunizados com a primeira dose, e isso representa 7,6% da população.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, “Começamos a vigência de um novo decreto que prorrogou as medidas de restrição até o próximo dia 12, com algumas mudanças importantes para que a gente possa manter a nossa mobilização no enfrentamento a essa pandemia. Temos acompanhado de perto e dialogado com diferentes setores da sociedade, porque entendemos e somos solidários com as dificuldades em função das restrições. Mas é fundamental, neste momento, para conseguirmos manter o controle dos números da Covid-19 e evitar uma sobrecarga na rede de saúde. Precisamos da ajuda da população para que todos fiquem em casa e evitem aglomerações”, comentou o prefeito Axel Grael na última live.

Maricá conta com 164.504 habitantes e 14.617 já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid, o que deixa a cidade com 8,88% da população imune. O percentual de vacinas aplicadas em Itaboraí e em Rio Bonito não foi feito pela reportagem pois as prefeituras não divulgaram as doses aplicadas.