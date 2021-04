VACINAÇÃO EM NITERÓI GERA SOLIDARIEDADE

Desde o início da campanha Niterói Solidário, lançada no dia 7 de abril, o posto de vacinação do Clube Central já arrecadou mais de três toneladas de alimentos. A ação faz parte de uma campanha organizada pela prefeitura de Niterói e se estende a todos os postos de vacinação contra a Covid-19 no município.

As doações recebidas pelo posto de vacinação do Clube Central estão sob a organização da Secretaria Municipal do Idoso (SMID), que, segundo o secretário José Antônio Fernades (Zaf), são repassadas diariamente à central reguladora de doações, que foi montada na Cidade da Ordem Pública, no bairro do Barreto.

Um grupo de voluntários, formado por servidores públicos municipais de diversas áreas, realizam o trabalho de triagem e montagem dos kits de cestas básicas, que são imediatamente encaminhadas às instituições credenciadas pela prefeitura.

IDOSOS NAS FILAS

Perguntado sobre a situação das filas para vacinação no Clube Central, principalmente se não seria o caso de haver pontos de vacinação exclusivos para vacinação de idosos em Icaraí, em razão da elevada população idosa do bairro, o secretário declarou que, apesar da grande procura, cerca de 1.500 pessoas são atendidas diariamente, e as filas são organizadas de maneira a garantir o distanciamento social.

“Nós temos filas separadas. Uma fila para os idosos que irão receber a primeira dose da vacina, outra para os idosos que receberão a segunda dose e uma fila separada para os profissionais da saúde, afirmou José Antônio Fernades (Zaf). Sobre o tempo de permanência na fila, o secretário garantiu que a espera não ultrapassa 40 minutos.

Marcelo Feitosa