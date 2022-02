Vacinação em crianças será retomada no próximo sábado em Niterói

Para ampliar a imunização na cidade, as crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas contra a Covid-19 no próximo sábado (05). A vacinação ocorrerá em quatro policlínicas, das 08h às 12h. Neste dia, os adultos que ainda não receberam a dose de reforço também poderão se vacinar. Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o prefeito Axel Grael explicou que será um sábado de vacinação em família.

O município vai receber, na tarde de sexta-feira (04), uma remessa de doses de Pfizer, o que vai possibilitar a retomada da vacinação das crianças de 5 anos no sábado. Amanhã a imunização desta faixa etária continua suspensa e a vacinação das crianças de 6 a 11 anos seguirá com a vacina CoronaVac.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, convocou as famílias a comparecerem aos postos de vacinação neste sábado para tomarem suas doses contra a Covid-19.

“Tem sido muito gratificante ver os pequenos se protegendo contra esta doença. Ao longo dos últimos dias, estamos identificando um crescimento na procura pela vacinação das crianças. Isso é muito importante, porque a vacinação é um pacto coletivo da sociedade. Vamos nos proteger e proteger as nossas crianças”, frisou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, destacou a importância da vacinação, principalmente com a aproximação da volta às aulas.

“A vacina é segura e fundamental para esse grupo. Vamos abrir as unidades neste sábado, para um dia de vacinação em família. É uma boa oportunidade para quem tem dificuldade em comparecer a uma unidade durante a semana. Procurem uma das quatros policlínicas para imunizar suas crianças”, disse.

Para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor. A vacinação deste grupo acontece na Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu, Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca) e Policlínica Carlos Antônio da Silva (São Lourenço). A imunização também está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até às 16h.

A dose de reforço está disponível para pessoas a partir de 18 anos com intervalo de 4 meses entre a segunda dose. Para a dose de reforço/terceira dose em idosos a partir de 60 anos, profissionais e trabalhadores da saúde, está mantido o intervalo de 3 meses da segunda dose. A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias.



Niterói 450 – O prefeito Axel Grael falou também sobre o Plano Niterói 450, anunciado na última quarta-feira (02). O programa prevê investimentos em várias áreas da cidade nos próximos anos em comemoração aos 450 anos do município, que serão comemorados em 2023. Na próxima semana, serão anunciados os projetos para a Educação de Niterói. Centro e Zona Norte serão os próximos a ter os projetos anunciados.

“Esses investimentos fazem parte do planejamento para a retomada da economia em Niterói, pois geram empregos, fazem a economia girar e trazem novas oportunidades para a cidade”, afirmou o prefeito.

Balanço de entregas – A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, falou sobre o balanço do primeiro ano da gestão municipal. Segundo ela, o primeiro ano foi de grande esforço para o enfrentamento à pandemia, com investimentos na ampliação da retaguarda de saúde, na proteção das famílias mais carentes, sanitização de ruas e na preservação dos postos de trabalho.

“Ao mesmo tempo, conseguimos retomar obras e projetos importantes para a cidade, além de conseguirmos realizações como a criação da moeda social Arariboia, uma política permanente de transferência de renda para as famílias mais carentes da cidade. A gestão fiscal eficiente realizada em Niterói é essencial para a realização dessas ações e investimentos, que podem ser conferidos pela população no nosso Portal de Planejamento (https://www.portalplanejamento.niteroi.rj.gov.br/)”, explicou a secretária.

IPTU – A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, lembrou que, neste ano, pela primeira vez, o IPTU em Niterói terá a cota única e sua primeira parcela com vencimentos em fevereiro. O prazo para pagamento em cota única vence na próxima segunda-feira (7) e o vencimento da primeira parcela será no dia 11 (sexta-feira).

“Este ano tivemos uma novidade, que foi o aumento do desconto para o pagamento em cota única, que agora é de 10%. Além disso, Niterói tem o desconto do Bom Pagador, que concede 5% de desconto para contribuintes que estão em dia com o fisco municipal. Com isso, o desconto para pagamento em cota única pode chegar a até 14,5%”, explicou a secretária, que ressaltou que a segunda via do carnê pode ser acessada pela internet, através do Portal de Serviços (https://servicos.niteroi.rj.gov.br/), pelo site da Secretaria de Fazenda (https://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/), na sede da SMF, nos totens de atendimento da Secretaria, ou nas administrações regionais. A lista das administrações que oferecem o serviço pode ser conferida no site da SMF.